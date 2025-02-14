Менькова (Лазарева) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.05.1895
Дата смерти08.04.1984
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1895
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараченко Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Лазарев Владимир Антонович
Образование
С 1904
Акиншино, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1925
Сын: Лазарев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Лазарев Владимир Антонович
в документах армии стоит дата рождения 16.04.1925
Рождение ребёнка
01.04.1928
Сын: Лазарев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Лазарев Владимир Антонович
Смерть
08.04.1984
Мстера, Вязниковский район, Владимирская область