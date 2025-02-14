Менькова (Лазарева) Елена Михайловна 05.05.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМенькова (Лазарева) Елена Михайловна

Менькова (Лазарева) Елена Михайловна

avatar

Место рождения

Носково, Мстерская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

05.05.1895

Дата смерти

08.04.1984

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1895

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Носково, Мстерская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараченко Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Лазарев Владимир Антонович

Образование
С 1904
Акиншино, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1925

Сын: Лазарев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Лазарев Владимир Антонович

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд
в документах армии стоит дата рождения 16.04.1925
Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Лазарев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Лазарев Владимир Антонович

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд
Смерть
08.04.1984
Мстера, Вязниковский район, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.