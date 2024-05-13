Бардина (Веденина) Матрона Семенова
Место рождения
Дата рождения05.05.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,1889г. Села Елани билетный солдат Симеон Даниилов и законная жена его Евфросиния Полиевктовна,оба православные
Восприемник
06.05.1889 ст.
Того же села крестьянин Даниил Филиппович и дочь крестьянина Сергея Данииловича девица Неонила
Бракосочетание
11.01.1909 ст.
Троицкая церковь с.Кузайкино 1909г. Деревни Гулькиной крестьянин Феодор Дорофеевич Бардин,православного вероисповедания,первым браком (20лет). Села Старой Елани крестьянка Матрона Симеоновна Веденина,... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Бардин Федор Дорофеевич
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1910 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1542) 0011 Деревни Гулькиной крестьянин Феодо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Отец ребёнка: Бардин Федор Дорофеевич
Рождение ребёнка
1915 ст.
Отец ребёнка: Бардин Федор Дорофеевич
Смерть
Неизвестно