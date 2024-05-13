Бардина (Веденина) Матрона Семенова 05.05.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардина (Веденина) Матрона Семенова

Место рождения

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.05.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,1889г. Села Елани билетный солдат Симеон Даниилов и законная жена его Евфросиния Полиевктовна,оба православные
Восприемник
06.05.1889 ст.
Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Того же села крестьянин Даниил Филиппович и дочь крестьянина Сергея Данииловича девица Неонила
Бракосочетание
11.01.1909 ст.

Муж: Бардин Федор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Троицкая церковь с.Кузайкино 1909г. Деревни Гулькиной крестьянин Феодор Дорофеевич Бардин,православного вероисповедания,первым браком (20лет). Села Старой Елани крестьянка Матрона Симеоновна Веденина,... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1910 ст.

Сын: Бардин Иван Федорович

Отец ребёнка: Бардин Федор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1910 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1542) 0011 Деревни Гулькиной крестьянин Феодо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Сын: Бардин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Бардин Федор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Бардин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Бардин Федор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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