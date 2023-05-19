Меншутина (-) Февронья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина (-) Февронья Федорова

Место рождения

Московская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Меншутин Никита Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Никита Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
из церковников
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно