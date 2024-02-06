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Богатинова Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1910 ст.

Муж: Богатинов Алексей Дмитриевич

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1911 ст.

Дочь: Маркелова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Богатинов Алексей Дмитриевич

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатинова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Богатинов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатинова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Богатинов Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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