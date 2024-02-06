Богатинова Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1911 ст.
Дочь: Маркелова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Богатинов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатинова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Богатинов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатинова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Богатинов Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно