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Клешнина Татьяна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Клешнин Ефим Игнатьевич

Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Клешнин Макар Игнатьевич

Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Клешнин Исай Игнатьевич

Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Клешнин Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лукерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Степанида Игнатьевна

Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Клешнин Ярофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клешнин Игнат Семёнович

Смерть
После 1782
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