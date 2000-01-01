Клешнина Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лукерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Степанида Игнатьевна
Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Клешнин Ярофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Клешнин Игнат Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782