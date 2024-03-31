Шахбазова (Губадова) Гюльнара Семран кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахбазова (Губадова) Гюльнара Семран кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1993

Отец: Губадов Семран Ярыш оглы

Мать: Рубае

Рождение ребёнка
22.11.2016

Дочь: Шахбазова Нур Васиф кызы

Отец ребёнка: Шахбазов Васиф Ахмед оглы

Рождение ребёнка
22.07.2022

Дочь: Шахбазова Айла Васиф кызы

Отец ребёнка: Шахбазов Васиф Ахмед оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахбазов Васиф Ахмед оглы

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