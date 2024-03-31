Шахбазова (Губадова) Гюльнара Семран кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1993
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1993
Отец: Губадов Семран Ярыш оглы
Мать: Рубае
Рождение ребёнка
22.11.2016
Дочь: Шахбазова Нур Васиф кызы
Отец ребёнка: Шахбазов Васиф Ахмед оглы
Рождение ребёнка
22.07.2022
Дочь: Шахбазова Айла Васиф кызы
Отец ребёнка: Шахбазов Васиф Ахмед оглы
Бракосочетание
Неизвестно