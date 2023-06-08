(Иванова) Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1905 ст.
Сын: Васильев-Исайев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров-Васильев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.
Дочь: Васильева-Исайева Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров-Васильев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1911 ст.
Сын: Васильев-Исайев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров-Васильев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1915 ст.
Сын: Васильев-Исайев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров-Васильев Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно