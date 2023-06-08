(Иванова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1905 ст.

Сын: Васильев-Исайев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров-Васильев Дмитрий Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.

Дочь: Васильева-Исайева Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров-Васильев Дмитрий Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1911 ст.

Сын: Васильев-Исайев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров-Васильев Дмитрий Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1915 ст.

Сын: Васильев-Исайев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров-Васильев Дмитрий Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров-Васильев Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно