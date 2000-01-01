Кулемина Евдокия (Евфимия) Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулемина Евдокия (Евфимия) Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кулемин Карп Кирилов

Отец ребёнка: Кулемин Кирила Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Прелый Ключ
Смерть
Неизвестно
поч. Прелый Ключ
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