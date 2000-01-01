Кулемина Евдокия (Евфимия) Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кулемин Карп Кирилов
Отец ребёнка: Кулемин Кирила Емельянов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Прелый Ключ
Смерть
Неизвестно
поч. Прелый Ключ