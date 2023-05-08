Шашлова (Катышева) Степанида Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
29.01.1845
Дочь: Шашлова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шашлов Николай Меркулович
Рождение ребёнка
02.02.1852
Отец ребёнка: Шашлов Николай Меркулович
Рождение ребёнка
27.05.1855
Отец ребёнка: Шашлов Николай Меркулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно