Шашлова (Катышева) Степанида Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашлова (Катышева) Степанида Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Катышев Карп Васильевич

Мать: Катышева Акилина Кононовна

Рождение ребёнка
29.01.1845

Дочь: Шашлова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шашлов Николай Меркулович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1852

Сын: Шашлов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Шашлов Николай Меркулович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1855

Сын: Шашлов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шашлов Николай Меркулович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашлов Николай Меркулович

Смерть
Неизвестно