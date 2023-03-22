Орлова (Стуколова) Татьяна Удиновна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1881 ст.
Дочь: Параскева Борисовна
Отец ребёнка: Орлов Борис Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.
Сын: Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Орлов Борис Тимофеевич
Смерть
Неизвестно