Орлова (Стуколова) Татьяна Удиновна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Стуколова) Татьяна Удиновна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1878 ст.

Муж: Орлов Борис Тимофеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1881 ст.

Дочь: Параскева Борисовна

Отец ребёнка: Орлов Борис Тимофеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.

Сын: Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Орлов Борис Тимофеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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