Анна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семеновъ Лукьянъ
Отец ребёнка: Семенъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иванъ Семеновъ
Отец ребёнка: Семенъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Авдотья девица
Отец ребёнка: Семенъ Васильевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенъ Васильевъ
Смерть
1792