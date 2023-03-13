Анна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Семеновъ Лукьянъ

Отец ребёнка: Семенъ Васильевъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иванъ Семеновъ

Отец ребёнка: Семенъ Васильевъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Авдотья девица

Отец ребёнка: Семенъ Васильевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенъ Васильевъ

Смерть
1792
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