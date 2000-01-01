Ведель Абрам Петрович
Место рожденияЛенинопольский р-н, Киргизия
Дата рождения08.02.1896
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинопольский р-н, Киргизия
Рождение ребёнка
22.05.1922
Мать ребёнка: не указана
Киргизия
Рождение ребёнка
06.10.1926
Дочь: Метлева Елизавета Абрамовна
Мать ребёнка: Ведель Анна Ароновна
Киргизия
Смерть
1974
с. Луговое, Киргизия