Ведель Абрам Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедель Абрам Петрович

Ведель Абрам Петрович

avatar

Место рождения

Ленинопольский р-н, Киргизия

Дата рождения

08.02.1896

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинопольский р-н, Киргизия
Рождение ребёнка
22.05.1922

Сын: Ведель Абрам Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Киргизия
Рождение ребёнка
06.10.1926

Дочь: Метлева Елизавета Абрамовна

Мать ребёнка: Ведель Анна Ароновна

Киргизия
Смерть
1974
с. Луговое, Киргизия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close