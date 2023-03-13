Астафьева Прасковья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Прасковья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1901

Сын: Астафьевъ Георгий

Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1912

Сын: Астафьевъ Николай

Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
02.05.1914

Сын: Астафьевъ Петръ

Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьевъ Иванъ

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