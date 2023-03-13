Астафьева Прасковья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1901
Сын: Астафьевъ Георгий
Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.05.1912
Сын: Астафьевъ Николай
Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
02.05.1914
Сын: Астафьевъ Петръ
Отец ребёнка: Астафьевъ Иванъ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьевъ Иванъ