Руднева Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

02.07.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1915
Причина смерти: сердце