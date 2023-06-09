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Безносов Григорiй Моисеев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Безносов Моисей Борисов

Мать: Марфа Константинова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.07.1834

Жена: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
01.08.1835

Сын: Безносов Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1841

Дочь: Ксенiя Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1843

Дочь: Устина Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно