Безносов Григорiй Моисеев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Безносов Моисей Борисов
Мать: Марфа Константинова
Бракосочетание
15.07.1834
Жена: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
01.08.1835
Сын: Безносов Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
?.02.1841
Дочь: Ксенiя Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
01.10.1843
Дочь: Устина Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно