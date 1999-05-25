Бабкина (Сигалаева) Матрёна (Мотя) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Сигалаева) Матрёна (Мотя) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1916

Дата смерти

25.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916

Отец: Сигалаев Алексей Григорьевич

Мать: Сигалаева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
16.01.1937

Сын: Бабкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Бабкин Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Балашова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
17.01.1947

Сын: Бабкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
?.04.1949

Сын: Бабкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Михаил Алексеевич

Смерть
25.05.1999