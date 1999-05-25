Бабкина (Сигалаева) Матрёна (Мотя) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1916
Дата смерти25.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916
Рождение ребёнка
16.01.1937
Сын: Бабкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1939
Сын: Бабкин Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Балашова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
17.01.1947
Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
?.04.1949
Сын: Бабкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бабкин Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1999