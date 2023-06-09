Дегтярев Кондрат Андреевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1883
Дочь: Наталья Кондратьевна
Мать ребёнка: Дегтярева Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Дегтярев Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Дегтярева Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
09.02.1890
Дочь: Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Дегтярева Клавдия Тихоновна
Рождение ребёнка
25.07.1892
Сын: Дегтярев Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Дегтярева Клавдия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно