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Дегтярев Кондрат Андреевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1883

Дочь: Наталья Кондратьевна

Мать ребёнка: Дегтярева Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дегтярев Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Дегтярева Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
09.02.1890

Дочь: Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Дегтярева Клавдия Тихоновна

Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Дегтярев Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Дегтярева Клавдия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева Клавдия Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно