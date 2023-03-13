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Базлова (Баранова) Ирина

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

22.04.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892

Отец: Барановъ Семенъ

Мать: Баранова Анна

Александровка
Бракосочетание
04.11.1909

Муж: Базловъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1910

Сын: Базловъ Николай

Отец ребёнка: Базловъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1912

Сын: Базловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Базловъ Афонасий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1914

Сын: Базловъ Александръ

Отец ребёнка: Базловъ Афонасий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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