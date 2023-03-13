Базлова (Баранова) Ирина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения22.04.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892
Отец: Барановъ Семенъ
Мать: Баранова Анна
Александровка
Бракосочетание
04.11.1909
Муж: Базловъ Афонасий
Рождение ребёнка
03.11.1910
Сын: Базловъ Николай
Отец ребёнка: Базловъ Афонасий
Рождение ребёнка
29.09.1912
Сын: Базловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Базловъ Афонасий
Рождение ребёнка
30.07.1914
Сын: Базловъ Александръ
Отец ребёнка: Базловъ Афонасий