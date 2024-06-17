Шевченко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1920
Дата смерти1967
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1920
Отец: Шевченко Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цверева (Шевченко) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
26.03.1958
Сын: Шевченко Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна
Смерть
1967