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Шевченко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1920

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1920

Отец: Шевченко Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цверева (Шевченко) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
26.03.1958

Сын: Шевченко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шевченко (Савина) Варвара Васильевна

Смерть
1967

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