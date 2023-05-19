(первая жена) Сарвизамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1865 и 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1863 и 1865
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
30.03.1865
Дочь: Фахриниса Шамсутдиновна
Отец ребёнка: Сагитов Шамсетдин Сагитович
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
30.03.1865
Сын: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович
Отец ребёнка: Сагитов Шамсетдин Сагитович
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Смерть
Между 1865 и 1869