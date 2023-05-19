(первая жена) Сарвизамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(первая жена) Сарвизамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1865 и 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1830 и 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1863 и 1865

Муж: Сагитов Шамсетдин Сагитович

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
30.03.1865

Дочь: Фахриниса Шамсутдиновна

Отец ребёнка: Сагитов Шамсетдин Сагитович

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
30.03.1865

Сын: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович

Отец ребёнка: Сагитов Шамсетдин Сагитович

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Смерть
Между 1865 и 1869