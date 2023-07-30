Морозов Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Морозов Петр Алексеевич
Мать: Морозова Анна
Рождение ребёнка
04.08.1852
Сын: Морозов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Морозова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
03.01.1854
Дочь: Морозова Мелания Георгиевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
09.06.1856
Сын: Морозов Тимофей Георгиевич
Мать ребёнка: Морозова Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно