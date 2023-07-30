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Морозов Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Морозов Петр Алексеевич

Мать: Морозова Анна

Рождение ребёнка
04.08.1852

Сын: Морозов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Морозова Мария Антоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1854

Дочь: Морозова Мелания Георгиевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Антоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1856

Сын: Морозов Тимофей Георгиевич

Мать ребёнка: Морозова Мария Антоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно