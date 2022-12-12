Андрей Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Исаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исай Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Семен старший

Мать ребёнка: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Семен младший

Мать ребёнка: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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