Андрей Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исай Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Семен старший
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семен младший
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентий Андреев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно