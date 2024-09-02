Флоров Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.11.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1850 ст.
Отец: Кормилицын Флоров Пахомычев Иван Григорьевич
Мать: Пахомычева Кормилицына Матрена Ивановна сестра Григория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флорова Васса Львовна
Рождение ребёнка
?.06.1876
Мать ребёнка: Флорова Васса Львовна
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.
Мать ребёнка: Флорова Васса Львовна
Рождение ребёнка
02.10.1881
Мать ребёнка: Флорова Васса Львовна
Смерть
Неизвестно