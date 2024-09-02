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Флоров Андрей Иванович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.11.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1850 ст.

Отец: Кормилицын Флоров Пахомычев Иван Григорьевич

Мать: Пахомычева Кормилицына Матрена Ивановна сестра Григория

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флорова Васса Львовна

Рождение ребёнка
?.06.1876

Сын: Флоров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Флорова Васса Львовна

Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.

Сын: Флоров Яков Андреевич

Мать ребёнка: Флорова Васса Львовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1881

Сын: Флоров Петр Андреевич

Мать ребёнка: Флорова Васса Львовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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