Камисарова (Намятова) Евдокия Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камисарова (Намятова) Евдокия Кондратьева

Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Намятов Кондратий Федоров

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1833

Муж: Камисаров Иоанн Феодоров

Рождение ребёнка
04.11.1833

Дочь: Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Камисаров Иоанн Феодоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1840

Дочь: Любовь Иванова

Отец ребёнка: Камисаров Иоанн Феодоров

Смерть
Неизвестно