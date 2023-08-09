Камисарова (Намятова) Евдокия Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Намятов Кондратий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1833
Рождение ребёнка
04.11.1833
Дочь: Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Камисаров Иоанн Феодоров
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1840
Дочь: Любовь Иванова
Отец ребёнка: Камисаров Иоанн Феодоров
Смерть
Неизвестно