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Малых Феврония Николаевна
Малых Феврония Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Малых Николай Алексеевич
1836 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Малых Николай Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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