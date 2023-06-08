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Малых Феврония Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Малых Николай Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно