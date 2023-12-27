Чупаев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупаев Иван Алексеевич

Чупаев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

05.03.1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Чупай Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чупаев Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Чупаева Дарья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.03.1851
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
07.03.1851
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close