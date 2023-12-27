Чупаев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти05.03.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Чупай Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Жена: Чупаева Дарья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.1851
Похороны
07.03.1851
Тольятти, Тольятти, Самарская область