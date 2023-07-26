Барашева (Пустовалова) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашева (Пустовалова) Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1900 ст.

Муж: Барашев Ефим Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашев Ефим Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно