Барашева (Пустовалова) Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1900 ст.
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно