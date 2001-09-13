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Коровин Иван Кириллович

Место рождения

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.06.1927

Дата смерти

13.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1927

Отец: Коровин Кирилл Гаврилович

Мать: Коровина София Фёдоровна

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Коровин Василий Иванович

Мать ребёнка: Коровина Анна Григорьевна

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1952

Сын: Коровин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Коровина Анна Григорьевна

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1954

Дочь: Васильева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Анна Григорьевна

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Анна Григорьевна

Смерть
13.09.2001
Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
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