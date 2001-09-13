Коровин Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения13.06.1927
Дата смерти13.09.2001
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1927
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Коровина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
05.03.1952
Сын: Коровин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Коровина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.09.1954
Дочь: Васильева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2001