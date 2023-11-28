Фоминцова Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминцова Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Фоминцова Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Фоминцов Ефим Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-58л
Рождение ребёнка
1814

Сын: Фоминцов Гаврило Ефимович

Отец ребёнка: Фоминцов Ефим Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-57об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминцов Ефим Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-58л
Смерть
Неизвестно
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