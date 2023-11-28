Фоминцова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Фоминцова Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Фоминцов Ефим Трофимович
ГАСО, 24-25-330-58л
Рождение ребёнка
1814
Сын: Фоминцов Гаврило Ефимович
Отец ребёнка: Фоминцов Ефим Трофимович
ГАСО, 24-25-330-57об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-58л
Смерть
Неизвестно