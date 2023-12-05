Потураев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1926
Дочь: Моисеева Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Потураева Вера Афанасьева
Потураевка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно