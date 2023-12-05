Потураев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потураев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потураева Вера Афанасьева

Рождение ребёнка
18.08.1926

Дочь: Моисеева Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Потураева Вера Афанасьева

Потураевка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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