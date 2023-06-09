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Белявский Николай Спиридонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1895

Отец: Белявский Спиридон Андреевич

Мать: Белявская Соломонида Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1925

Сын: Белявский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Белявская Ольга Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Калина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Белявская Ольга Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белявская Ольга Пантелеймоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно