Белявский Николай Спиридонович
Место рождения
Дата рождения03.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1895
Рождение ребёнка
08.04.1925
Сын: Белявский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Белявская Ольга Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Калина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Белявская Ольга Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно