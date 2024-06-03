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Серебреников Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Серебреников Иван Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебреникова Феоктиста Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Серебреников Дормидонт Алексеевич

Мать ребёнка: Серебреникова (Шишкина) Матрена Ивановна

Смерть
1827

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