Серебреников Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Серебреников Иван Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебреникова Феоктиста Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Серебреников Дормидонт Алексеевич
Мать ребёнка: Серебреникова (Шишкина) Матрена Ивановна
Смерть
1827