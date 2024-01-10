Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида Ивановна
Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Василий Иванович
Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно