Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида Ивановна

Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Василий Иванович

Отец ребёнка: Калюжный Иван Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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