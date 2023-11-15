Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сунцова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сунцова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сунцов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сунцова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1917

Сын: Сунцов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сунцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцов Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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