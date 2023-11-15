Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сунцова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сунцова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сунцова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.05.1917
Сын: Сунцов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сунцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сунцов Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно