Дорогов Гаврил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов Гаврил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882

Отец: Дорогов Федор Васильевич

Мать: Ксения Кондратьевна

Бракосочетание
05.?.1907

Жена: Василиса Николаевна

Рождение ребёнка
18.06.1908

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Василиса Николаевна

Рождение ребёнка
27.08.1910

Дочь: Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Василиса Николаевна

Смерть
Неизвестно
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