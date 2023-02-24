Дорогов Гаврил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882
Отец: Дорогов Федор Васильевич
Мать: Ксения Кондратьевна
Бракосочетание
05.?.1907
Жена: Василиса Николаевна
Рождение ребёнка
18.06.1908
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Василиса Николаевна
Рождение ребёнка
27.08.1910
Дочь: Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Василиса Николаевна
Смерть
Неизвестно