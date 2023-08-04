Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычёва Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сычёв Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычёв Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Сычёв Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычёв Радий Иванович

Отец ребёнка: Сычёв Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычёв Иван Васильевич