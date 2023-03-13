Ленкова Ирина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенкова Ирина Афонасьева

Ленкова Ирина Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Ленковъ Яковъ

Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрий

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ленковъ Никита

Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрий

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ленковъ Степанъ

Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрий

дереня Притыкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленковъ Дмитрий

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