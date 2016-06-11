Ваваева Елизавета Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваваева Елизавета Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.2016

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2016

Отец: Ваваев Роман

Мать: Ваваева Ксения Викторовна

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