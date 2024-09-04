(Рукавишникова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рукавишникова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Рукавишникова) Марина Александровна

Отец ребёнка: Рукавишников Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенова (Рукавишникова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Рукавишников Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Александр Степанович

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