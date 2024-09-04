(Рукавишникова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Рукавишникова) Марина Александровна
Отец ребёнка: Рукавишников Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенова (Рукавишникова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Рукавишников Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно