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Васильева Ирина Леонидовна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

03.07.?

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.?

Отец: Васильев Леонид Зиновьевич

Мать: Джуманова Наталья Бултыровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край