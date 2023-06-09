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Васильева Ирина Леонидовна
Васильева Ирина Леонидовна
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
03.07.?
Пол
Женский
Отец
Васильев Леонид Зиновьевич
Мать
Джуманова Наталья Бултыровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.07.?
Отец:
Васильев Леонид Зиновьевич
Мать:
Джуманова Наталья Бултыровна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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