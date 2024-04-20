Голынский Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голынский Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голынская Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Голынская Михалина

Мать ребёнка: Голынская Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Голынский Валериан

Мать ребёнка: Голынская Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Голынский Казимир

Мать ребёнка: Голынская Елизавета

Смерть
Неизвестно

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