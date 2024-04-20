Голынский Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голынская Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Голынская Михалина
Мать ребёнка: Голынская Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Голынский Валериан
Мать ребёнка: Голынская Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Голынский Казимир
Мать ребёнка: Голынская Елизавета
Смерть
Неизвестно