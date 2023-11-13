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Пряникова Надежда Акимовна
Пряникова Надежда Акимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1923
Пол
Женский
Отец
Пряников Аким Ефремович
1882 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923
Отец:
Пряников Аким Ефремович
Мать:
?
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