Пряникова Надежда Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряникова Надежда Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1923

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923

Отец: Пряников Аким Ефремович

Мать: ?

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