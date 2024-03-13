Keller Eberhard
Место рожденияНе указано
Дата рождения1320
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1320
Отец: Kelner Eberhard
Мать: Kelner Adelheid
Рождение ребёнка
1340
Сын: Keller Conrad
Мать ребёнка: Keller Adelheid
Рождение ребёнка
1342
Дочь: Mechthilde
Мать ребёнка: Keller Adelheid
Рождение ребёнка
1344
Сын: Keller Adelheid
Мать ребёнка: Keller Adelheid
Рождение ребёнка
1346
Сын: Keller Benz
Мать ребёнка: Keller Adelheid
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Keller Adelheid
Смерть
Неизвестно