Keller Eberhard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Keller Eberhard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1320

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1320

Отец: Kelner Eberhard

Мать: Kelner Adelheid

Рождение ребёнка
1340

Сын: Keller Conrad

Мать ребёнка: Keller Adelheid

Рождение ребёнка
1342

Дочь: Mechthilde

Мать ребёнка: Keller Adelheid

Рождение ребёнка
1344

Сын: Keller Adelheid

Мать ребёнка: Keller Adelheid

Рождение ребёнка
1346

Сын: Keller Benz

Мать ребёнка: Keller Adelheid

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Keller Adelheid

Смерть
Неизвестно
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