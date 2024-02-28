Аверьянов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверьянов Николай Алексеевич

Аверьянов Николай Алексеевич

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аверьянов Алексей Гавриилович

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.09.1876

Дочь: Аверьянова София Николаевна

Мать ребёнка: Аверьянова Ольга Николаевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Аверьянова Ольга Николаевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверьянов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Аверьянова Ольга Николаевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверьянов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Аверьянова Ольга Николаевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close