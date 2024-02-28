Аверьянов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аверьянов Алексей Гавриилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1876
Дочь: Аверьянова София Николаевна
Мать ребёнка: Аверьянова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Аверьянова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверьянов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Аверьянова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверьянов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Аверьянова Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно