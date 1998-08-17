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Матикайнен Вилье Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1931

Дата смерти

17.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1931

Отец: Матикайнен Петр Петрович

Мать: Матикайнен Софья Андреевна

Рождение ребёнка
14.12.1957

Дочь: Макарова София Вильевна

Мать ребёнка: Матикайнен Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
?.04.1959

Сын: Матикайнен Виктор Вильевич

Мать ребёнка: Матикайнен Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матикайнен Анастасия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Анастасия Евгеньевна

Смерть
17.08.1998
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
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