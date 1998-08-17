Матикайнен Вилье Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1931
Дата смерти17.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1931
Рождение ребёнка
14.12.1957
Дочь: Макарова София Вильевна
Мать ребёнка: Матикайнен Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
?.04.1959
Сын: Матикайнен Виктор Вильевич
Мать ребёнка: Матикайнен Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
26.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матикайнен Анастасия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1998
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область