Рева (Чувашов) Маргарита Iii — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рева (Чувашов) Маргарита Iii

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Место рождения

нижний тагил

Дата рождения

17.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1961

Отец: Чувашов Юрий Ii

Мать: Чувашова Валентина Ii

Развод
Неизвестно

Муж: Рева Сергей Iii

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
08.11.1977

Дочь: Артемова (Рева) Алена 4

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
15.04.1979

Сын: Рева Сергей 4

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
26.11.1980

Дочь: (Рева) Оксана 4

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
07.04.1982

Сын: Рева Николай 4

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
17.04.1984

Дочь: Рева (Рева) Христина 4 сергеевна

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
24.02.1987

Сын: Рева Андрей 4

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
21.02.1990

Сын: Рева Тимур 4

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
02.02.1991

Дочь: Макарова (Рева) Юлия 4

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

Рождение ребёнка
10.10.1996

Сын: Рева Эдуарт 4

Отец ребёнка: Рева Сергей Iii

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