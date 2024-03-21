Рева (Чувашов) Маргарита Iii
Место рождениянижний тагил
Дата рождения17.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1961
Отец: Чувашов Юрий Ii
Мать: Чувашова Валентина Ii
Развод
Неизвестно
Муж: Рева Сергей Iii
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
08.11.1977
Дочь: Артемова (Рева) Алена 4
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
15.04.1979
Сын: Рева Сергей 4
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
26.11.1980
Дочь: (Рева) Оксана 4
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
07.04.1982
Сын: Рева Николай 4
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
17.04.1984
Дочь: Рева (Рева) Христина 4 сергеевна
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
24.02.1987
Сын: Рева Андрей 4
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
21.02.1990
Сын: Рева Тимур 4
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
02.02.1991
Дочь: Макарова (Рева) Юлия 4
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii
Рождение ребёнка
10.10.1996
Сын: Рева Эдуарт 4
Отец ребёнка: Рева Сергей Iii