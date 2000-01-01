Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кислицын Козма Петрович
Кислицын Козма Петрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Дата смерти
После 1747
Пол
Мужской
Отец
Кислицын Пётр Агафонов
1720 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Кислицын Пётр Агафонов
Мать: не указана
Смерть
После 1747
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия