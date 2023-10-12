Руда Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руда Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1915 ст.

Дочь: Руда Анастасия Ерофеевна

Отец ребёнка: Руда Ерофей Никифорович

Место жительства
1915 ст.
Большие Мотыкалы, Брестский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руда Ерофей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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