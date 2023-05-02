Каликин Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликин Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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ВЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Каликин Иван Иванов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно