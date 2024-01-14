Неклонский Варлаам Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеклонский Варлаам Кондратов

Неклонский Варлаам Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неклонский Кондрат Кондратий

Мать: Мама Ивана Неклонского

Рождение ребёнка
11.10.1821

Дочь: Праскева

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
11.10.1825

Сын: Неклонский Филипп Варлаамов

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неклонский Емелиан Варлаамов

Мать ребёнка: Праскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close