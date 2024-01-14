Неклонский Варлаам Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неклонский Кондрат Кондратий
Мать: Мама Ивана Неклонского
Рождение ребёнка
11.10.1825
Сын: Неклонский Филипп Варлаамов
Мать ребёнка: Праскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неклонский Емелиан Варлаамов
Мать ребёнка: Праскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева
Смерть
Неизвестно